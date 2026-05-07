ヤクルトの山野が6日の巨人戦で5勝目をマークヤクルトの山野太一投手が6日、東京ドームで行われた巨人戦で6回5安打無失点の好投で12球団トップの5勝目をマークした。過去には戦力外となり、育成からの再スタートも経験。ついに覚醒した27歳左腕にファンも「嬉しい想定外」と歓喜している。山野は6日の試合で、任されたイニングで先頭打者の出塁を許したのは4回の泉口の中前打のみ。しかし、次のダルベックを遊ゴロ併殺に仕留め