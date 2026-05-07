俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が7日、「検査結果は妻への感謝状」と題しブログを更新。病院での血液検査で“パーフェクト”な診断結果となったことを報告し、21歳下の妻で料理研究家の花音さんへの食事・栄養面でのサポートに感謝を伝えた。【写真】「奥様に感謝ですね」医師も驚きの検査結果を公開した川崎麻世投稿では、「料理研究家で食生活アドバイザーの妻の毎日の食事のおかげと自らの意識や適度な運動の