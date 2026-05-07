土屋太鳳、佐藤勝利出演のテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊」第４話が６日に放送された。ロマンス詐欺の容疑者２人が短刀で刺殺される事件が発生。詐欺の被害にあったという獅子縞龍子役でかたせ梨乃（６８）が登場した。元指定暴力団・獅子縞組会長の妻で、移動捜査課が疑って、先走って手錠をかけてしまった瞬間…。「不当逮捕や」とドスのきいた声で怒りはじめ、ド迫力の「極道の妻」ネタが始まった。「ワッ