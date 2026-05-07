野田善己オーナーはラッキードリーム（牡８歳、父シニスターミニスター）が岩手競馬へ移籍したことを５月７日、自身のＸで発表した。所属は板垣吉則厩舎。兵庫競馬から今春、浦和競馬に移籍し、準重賞の’２６武蔵国（むさしのくに）オープンで４着になり、岩手に移る形となった。同オーナーはＸで「このまま夏頃までは岩手所属として重賞戦線に挑む予定です。今回の流れは行き当たりばったりではなく、園田で引退の危機に瀕し