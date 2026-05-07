お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。落ち込まない理由を明かした。落ち込まない理由を聞かれた藤本は「何も考えてないんだと思う。毎日を一生懸命生きてるし」と始め「『明日行きたくない』って思っても行くじゃん。だからその時間って無駄じゃない？結局行くじゃん、結局やるじゃん。でも文句言ってすっきりしたいみたいなパターン