山形屋は、今月6日まで開かれた「初夏の北海道物産展」の売り上げが、過去最高だったと発表しました。 鹿児島市の山形屋では、1年に15回、物産展を開いています。 このうち「初夏の北海道物産展」は、11月の「北海道の物産と観光展」に次ぎ、2番目に大きな催事です。 20回目の今年は、今月6日までの15日間開催され、北海道のウニやカニを使った弁当など、101社・1300品が並びました。 山形屋によりますと、期間中の売上高