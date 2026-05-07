季節の映像をお届けする亀田気象予報士の「亀ちゃんのかごしま撮った！」です。今回は霧島市の茶葉の収穫です。鹿児島のお茶を世界に。質の高いお茶づくりに励む生産者を撮影してきました。 霧島連山の麓に広がる「ヘンタ製茶」の茶畑。20年ほど前から有機栽培のお茶を生産・加工しています。 ヘンタ製茶社長の邉田孝一さん。27ヘクタールのお茶畑で栽培しているのは、煎茶と抹茶の原料のてん茶です。 邉田さんの視線