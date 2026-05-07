鹿児島県警ではこの春、警察署のナンバー2の役職に県内で初めて就いた女性警察官がいます。「男性社会」とも言われてきた警察。県警の女性警察官の割合は、全体の1割にとどまっています。 署員に指示を出す女性。いちき串木野警察署次長の入木田葉子警部(48)です。3月まで鹿児島南警察署の警務課長でした。 次長は、いちき串木野警察署の場合、署長に次ぐナンバー2の役職にあたり、女性が就くのは県内では初めてで