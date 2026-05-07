JR九州によりますと、7日午後8時ごろ、JR日豊線の安部山公園～下曽根で人身事故がありました。博多発・大分行きの特急ソニックと人が衝突しました。7両編成におよそ170人が乗っていましたが、乗客にケガはないということです。この影響で小倉～中山香の上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時50分の時点で、見合わせの区間は城野～中山香となっています。その後、午後9時40分ごろから、運転を順次再開して