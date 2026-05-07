2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが多数発売されました！（写真）【しまむら×サンリオ】ハローキティの保冷バッグ今回は、豊富なラインナップの中からハローキティデザインの保冷バッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【しまむら×ハローキティ】かわいくて実用的な保冷バッグを徹底レビュー！商品名