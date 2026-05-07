ドル円は１５６円台前半に停滞、中東情勢の改善期待でドル安優勢も＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、総じてドル安の動き。アルアラビーヤが米国とイランが「封鎖緩和と引き換えに、海峡を段階的に開放することで合意に到達」と報じたことで、原油相場が軟化、米債利回り低下とともに有事のドル買いの巻き戻しでドルが軟調に推移している。ユーロドルは1.17台半ばから後半へ、ポンドドルは1.35台後半から1.36台