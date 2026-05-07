本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/7（木） EUR/USD 1.1580（6.37億ユーロ） 1.1600（19.0億ユーロ） 1.1625（7.90億ユーロ） 1.1630（6.70億ユーロ） 1.1650（18.0億ユーロ） 1.1655（8.42億ユーロ） 1.1685（6.43億ユーロ） 1.1700（15.0億ユーロ） 1.1710（13.0億ユーロ） 1.1715（18.0億ユーロ） 1.1720（8.92億ユーロ）