磐越自動車道のマイクロバス事故で、福島県警は7日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷容疑で、バスを運転していた新潟県胎内市の若山哲夫容疑者（68）の逮捕状を取った。同日中に逮捕する。捜査関係者が明らかにした。