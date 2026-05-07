なにわ男子高橋恭平（26）が7日、大阪市のTOHOシネマズ梅田で主演映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、6月5日公開）の舞台あいさつ付き試写会に、共演の〓橋ひかる（24）岩瀬洋志（22）AmBitious永岡蓮王（20）とともに登壇した。斉木優氏の同名少女コミックの実写化で、恋に夢見る平凡な女子高生と、コワモテだが実は優しい山口くん（高橋）が織りなす青春ラブストーリー。〓橋は、転校してきた山口くんのピュアで照れ