磐越道で起きたバス事故。学校がバスの手配を依頼したというバス会社では7日、国土交通省による立ち入り調査が行われました。事故はなぜ起きたのでしょうか？黒いワンボックスカーからおりてきた国交省の職員。五泉市にあるバス会社蒲原鉄道に7日、立ち入り調査に訪れました。この会社は磐越道できのう事故を起こしたバスの手配をしていました。1時間半ほど滞在し事故の経緯について事実確認を行ったといいます。国交省「ヒ