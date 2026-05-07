◆■ 5月7日、サンロッカーズ渋谷は、『Bリーグドラフト2026』全体1位で指名した山粼一渉（ノーザンコロラド大学）と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。背番号は「21」に決定した。 今年9月のBプレミア開幕を見据え、チーム名を「東京サンロッカーズ」へ変更することや、新たなチームロゴ、チームカラーなどを発表したサンロ