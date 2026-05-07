Amyによる漫画『ブラックワーホリ日記海外で働いてたら奴隷にされましたっ！』（竹書房）が5月2日（土）12：00より「竹コミ！」にて連載開始された。 【画像】試し読み・『ブラックワーホリ日記海外で働いてたら奴隷にされましたっ！』 ワーキングホリデーの今まであまり表に出てこなかったダークなリアルを描いたコミックエッセイ。自分が外国人労働者として他国で働いた時、現地の人か