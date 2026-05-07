シカゴ・ホワイトソックスが4月30日、Instagramを更新。村上宗隆（26）の写真を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「Off to San Diego」と投稿されたのは、村上がカメラに向かって口を開けてガッツポーズを見せる写真。選手たちが試合に向けてサンディエゴに飛び立つ様子を収めた写真で、全選手がお揃いのパӦ