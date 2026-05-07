女子プロテニス選手の内島萌夏（24）が5月4日、Instagramを更新。フランスで開催されたWTA125大会で優勝したことを報告した。 【画像】「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、“フライング号泣”の衝撃三浦璃来の引退会見フォローに注目 「Second WTA125 singles title」と投稿されたのは、優勝カップを持ってほほ笑む内島の写真。内島はファイナルセットで押されるも、逆転勝ちで優勝を果たした。内島は「Thank yo