■等身大バースデーケーキや産後の体力コントロールに苦戦した話など熱い想いもポスト 【写真】双子を抱えたオフショットなど『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』関連ショット①～④ 中川翔子が5月5日に『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』を行い、ライブにまつわる写真をSNSで公開した。 中川は、 「ライブに双子が来てくれたの推しの子みたいでした」 「ふ