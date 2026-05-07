今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。きょうは利尻富士を望む喫茶店です。（カフェ・キラ上野史和さん）「ぼくが一番好きなのは４月・５月。新しい緑、まだ雪が残っている山、この景色がすごくきれいです」 店内から望むのは、利尻富士とも呼ばれる名峰・利尻山。稚内の市街地からおよそ３０分の牧草地に佇む喫茶店です。お客さんはコーヒーとと