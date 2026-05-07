BリーグのSR渋谷が東京サンロッカーズにクラブ名を変更することが発表され、写真に納まるベンドラメ礼生（後列右端）ら＝7日、東京都品川区バスケットボールBリーグ1部（B1）のサンロッカーズ渋谷は7日、9月開幕の2026〜27年シーズンから、クラブ名を「東京サンロッカーズ」に変更すると発表した。新1部「Bリーグ・プレミア」のスタートに合わせ、本拠地を青山学院記念館（渋谷区）からトヨタアリーナ東京（江東区）に変えること