李尚福前国防相（右）、魏鳳和元国防相【北京共同】中国人民解放軍軍事法院（裁判所）は7日、収賄と贈賄の罪で李尚福前国防相に、収賄罪で魏鳳和元国防相にそれぞれ執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡した。国営通信新華社が伝えた。2人の政治的権利を生涯にわたり剥奪し、全財産を没収する。習近平指導部は汚職を取り締まる「反腐敗闘争」を推進している。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは、習氏が反腐敗闘争