キックボクシングの元Ｋ−１３階級王者で現役を引退した武尊が７日、妻でタレント・女優の川口葵との夫婦のインスタグラム「世川家の日常」を更新。「現役お疲れ様旅行」と記し、夫婦旅行の様子を投稿した。青空の下の高原をバックにした２ショットや、レストランでグラスを手に乾杯する写真も。ハッシュタグをつけて「＃試合後なのにリュック持たせてしまってごめん」と記したように、駅のホームで武尊が自分のリュックを背負