「母親の味」についての発言をめぐり、波紋を広げている元A.B.C-Zの河合郁人（ふみと）。過去の“母親ファースト”発言も掘り返される事態となっている。「河合さんは5月5日放送の『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）に出演した際、料理家で食育インストラクターの和田明日香さんとのトークのなかで、『世界一おいしいと思っているのが、母親のご飯』と明かしました。いちばん好きな料理としてあげたのが、