『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を前に、“ちいかわ初”の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が、5月8日から全国のTOHOシネマズ限定で上映されることが決定した。【写真】“ちいかわ”初の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」カットギャラリーイラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが