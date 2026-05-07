俳優の草なぎ剛が7日、所属事務所の公式サイトを通じて、第1子が誕生したことを報告した。【写真】草なぎ剛「初めて自分の持ち物について考えるきっかけになった」主演ドラマ『終幕のロンド』で遺品整理人役公式サイトでは、草なぎの署名入りで「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします