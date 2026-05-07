フジテレビでは、２３日（土）２１時より土曜プレミアム『ツッコミ芸人Ｎｏ．１決定戦ツッコミスター』を放送することが決定した。ツッコミ界の覇者・粗品とフジテレビがタッグを組み、令和の時代にふさわしい新たなお笑いの祭典が幕を開ける。本番組は、ツッコミ芸人Ｎｏ．１を決める新大会。粗品自らが、出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わり、「本当に面白いツッコミとは何か？」を徹底的に追求していく