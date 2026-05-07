【ファミリーマート】で、昔から愛されているお菓子とのコラボ商品が発売。なじみ深いあの味が、いつもとは違う贅沢なデザートへと姿を変えて、店舗の棚にズラリ。今回は、家事や仕事の合間にほっと息をつきたいときにオススメしたい、注目のラインナップをご紹介します。 ふっくら大きな「生エンゼルパイ」 定番の愛されお菓子「エンゼルパイ」が、ふっくらとしたチルドスイーツへと進化して登