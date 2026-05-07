◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝５月７日、美浦トレセン８度目の重賞挑戦で悲願の初制覇を目指すドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が、杉原誠人騎手＝美浦・フリー＝（レースはルメール騎手）を背に１週前追い切りを行った。Ｗコースに正面スタンド前から入場しスムーズにキャンターへ。直線で仕掛けられると鋭い反応をみせ、６ハロン８