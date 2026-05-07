親の協力あってこその習い事。もちろん親は支えたい一心で、できるだけサポートします。でも、それを当然だと思われ、浴びせられた高学年女子の冷たい言葉とは……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 暗い校庭で設営作業 息子の陸上クラブでは、夜間の練習に欠かせない照明設営が保護者の役割。 照明の準備は保護者有志によるボランティアで、その日に都合がつく人が協力して行う形でした。 そのため親の