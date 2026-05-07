claquepotが、6月17日(水)に3年ぶりのコンセプトEP『キャリア』をリリースすることが発表された。今作は、全曲トラックメイカー“きなみうみ”との共作となる作品。これまでの作品のテーマが「デモ」「プレスキット」「テスト」のようにビジネス的な表現やメッセージを発信してきたclaquepotだが、今作のテーマはずばり「キャリア」だ。これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ね、たどり着いた「キャリア」。これからのキャリ