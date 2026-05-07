創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が「創業感謝祭」の一環で、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ12商品を、5月12日から期間限定で順次発売します。【画像】でっっか！粒あん1.5倍、ホイップ2.4倍！？「50％以上増量」商品を全部見る！（13枚）セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売され