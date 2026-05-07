５日、進水後の科学調査船「海鷹加科」。（ドローンから、温嶺＝新華社記者／黄宗治）【新華社温嶺5月7日】中国で初めて民間資本によって建造された科学調査船「海鷹加科」が5日、浙江省温嶺市松門鎮で完成し進水した。民間資本約1億5千万元（1元＝約23円）を投じて建造された同船は全長82メートル、計画満載排水量3500トン、航続距離1万カイリ（約1万8520キロ）、連続航海日数は60日以上で、自由航行海域で多分野にわたる総合