４月２５日、貴州省貴陽市観山湖区にある世紀金源ショッピングモールのライフスタイルコンセプトストアで商品を選ぶ客。（貴陽＝新華社配信／袁福洪）【新華社貴陽5月7日】中国ではここ数年、アートトイがニッチなコレクターの趣味から徐々に大衆的な流行へと広がり、日常生活のさまざまな場面に浸透している。バッグチャームやスマートフォンのストラップ、車内装飾として利用されるほか、フィギュア専用ケースに並べる人や、