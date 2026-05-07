磐越道で新潟県の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が亡くなりました。警察は、マイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求しました。【写真を見る】「把握していません」運転手について、うつむき取材へ答えるバスを手配した会社社長磐越道バス事故高校生1人死亡「本当に礼儀正しい子で…」5月6日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越道で無職の男（68）が運転するバスがガードレールに衝