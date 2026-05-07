◇第32回福岡県民ゴルフ大会スクラッチの部（2026年5月7日福岡県小郡市小郡カンツリー倶楽部＝アスリート男子・マスターズ男子6670ヤード、ねんりんピック男子6075ヤード、アスリート女子・マスターズ女子6035ヤード、パー72）18ホール競技で行われ、アスリート男子は福岡市の会社経営、阿部伸司（42）が4バーディー、5ボギーの1オーバー、73で制した。阿部は「高麗グリーンは得意ではなかったけど、キャディさんがうま