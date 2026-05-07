台湾の「胡椒餅」というグルメが日本でもブームの兆しだそうです。どんな食べ物なのか？取材してきました。いま、東京スカイツリーで開催中なのが、今年10周年の「台湾祭」。小籠包はもちろん！大きな唐揚げ「ダージーパイ」に、「台湾マンゴーのかき氷」も大人気です！絶品台湾グルメの数々…。きょうは平日ですが、なぜイベントに？「GW子育てのお疲れ様会です！！」「GW中働いていて、きょうやっとGWの休みがとれたので来ました