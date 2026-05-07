ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は10日、松本人志が母親に会いに行く様子に完全密着した「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」を配信する。昨年12月6日配信の「LIVE＋」にゲスト出演した兄・隆博さんの口から、母・秋子さんは長年住み慣れた尼崎を離れ、現在は愛媛へと居住地を移していることが明かされていた。長らく顔を合わせら