俳優の大葉健二さんが亡くなったと7日、業務提携していた芸能事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式Xで発表された。71歳だった。「かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました」と伝え、「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んでご通知申し上げます。お通夜ご葬儀に関してご遺族の意向により近親者にて執り行わせていただきますとのことです」と記した。大葉さんは1955年（昭30）2月5日生まれ