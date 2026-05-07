JR九州唯一の自社設計新幹線「800系」JR九州が唯一、自社で設計した新幹線が800系です。2004（平成16）年の九州新幹線新八代〜鹿児島中央間の開業に合わせて製造されました。【写真】JR九州オリジナルの新幹線を見る当時、東海道・山陽新幹線の主力は700系で、JR九州は当初「700系をマイナーチェンジした車両」の導入を検討していました。しかし、当時のJR九州の石原進社長が「九州の顔となる車両なのだから、オリジナルの顔に