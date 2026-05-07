ワンコが遊びに誘っているうちに、1歳の男の子を泣かせてしまったら…？ワンコの尊い行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「優しくできてお利口さん」「ほっこりする」といった声が寄せられています。 【動画：1歳の男の子を遊びに誘う犬→おててが当たって泣かせてしまった結果…『ごめんね』を伝える光景】 1歳の男の子を泣かせてしまったら… YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」には、ペキ