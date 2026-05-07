犬の「ドッグラン」でやってはいけないNG行為7選 1.入ってすぐにリードを外す ドッグランの入り口を抜けてすぐ、解放感からすぐにリードを外してしまうのは非常に危険な行為です。愛犬の性格にかかわらず、まずはリードをつけたまま場内を一周歩き、他の犬との相性や全体の雰囲気を確認しましょう。 いきなり走り出すと、周囲の犬を驚かせてしまい、予期せぬ攻撃を受けたりパニックを引き起こしたり