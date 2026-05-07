人間味が溢れすぎているわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で6000回再生を突破し、「座り方がオヤジw」「人間が入ってるみたい」「笑ってしまった」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車の助手席に乗る大型犬→なぜか通行人にチラチラ見られて…思わず二度見する『まさかの座り方』】 トリミングの帰り道 TikTokアカウント「masuo_maruo」の投稿主さんは、スタン