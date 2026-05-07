ペットロスの人を傷つけるNGワード かわいそうだったね 犬が虹の橋を渡ったと聞くと、自然に出てしまう言葉が「かわいそう」かもしれません。犬が好きなら好きなほど、あるいは、悲しみに打ちひしがれている飼い主さんの状況を理解できるからこそ「かわいそうに」と思ってしまいます。 このように本人としては飼い主さんへの寄り添いであり、共感の言葉のつもりですが、受け手からすると「自分は愛犬にかわいそ