仕事休みの週末や早く帰ってこられた日など、家で過ごす“おうち時間”を充実させるアイテムとして近年注目されているホームプロジェクター。せっかく買うなら、少し奮発して映画館のような臨場感を体験できる本格モデルを選べば満足度も違ってくるはずです。そこで紹介したいのが、いまMakuakeにて多くの人の関心を集めているXGIMI（エクスジミー）の最新モデル「Elfin Flip 4K」（11万9900円〜 5月7日現在）と「Elfin Flip Laser