中川翔子が、5月5日に品川ステラボールにてバースデーライブ『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』を開催した。中川が当日のオフショットを自身のInstagramにて公開している。 （関連：【画像】中川翔子、120万円“157センチ”の等身大バースデーケーキ「人生1最強ケーキ」） 中川自身の誕生日5月5日に開催された歌手活動20周年のバースデーライブでは、新曲