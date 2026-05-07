ドイツ観光局は、2027年国際園芸博覧会（IGA2027）の海外でのプロモーションを実施する。IGA 2027 Ruhrgebietと契約を締結した。IGAは、10年に1度開催される最大級の国際園芸博覧会で、ルール地域（ノルトライン＝ヴェストファーレン州）での開催は初めて。「未来は花開く（Zukunft.Blüht）」をテーマに、2027年4月23日から10月17日まで開催され、約310万人の来場を見込んでいる。会期中には6,000件以上のイベントや文化プロ