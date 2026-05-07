ブレーメンでシーズン序盤から右サイドの主力を担ってきた菅原由勢にとって、ダニエル・トゥーン新監督就任後の数週間は小さくはない試練があった。当時11試合未勝利という停滞を打破するため、指揮官はスタメンに変化を加え、２試合連続でベンチスタートとなったのだ。右サイドにはよりスピードを重視した人選が施され、地元メディアに対してトゥーン監督は「個人の問題ではなく、チームに変化が必要だった」と説明している。