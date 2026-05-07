聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第37弾は「距離感」だ。――◆――◆――味方同士や相手との間隔をどのように保つかを表わすワード。専門用語としてはやや抽象的だが、単純に「近い」や「遠い」の意味ではなく、攻撃や守備をスムーズに機能させるためのポジショニングや連動性に関わる要素だ。監督や選手が「距離感が良かった」「距離感が悪かった」と語る時は